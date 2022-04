प्लाईवुड-फर्नीचर व कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग, जिंदा जल गई नामी व्यवसायी की पत्नी

Huge Fire in Shop: जिले के सबसे बड़े प्लाईवुड व फर्नीचर कारोबारी (Furniture Businessman) के मकान से लगे दुकान में बड़ा हादसा, दमकल सहित 1 दर्जन पानी टैंकर की गाडिय़ां आग बुझाने में जुटी, आधी रात लगी आग पर दोपहर 12 बजे तक भी नहीं पाया जा सका था काबू, कलक्टर-एसपी (Collector-SP) सहित प्रशासनिक अमला मौके पर, नगर में शोक की लहर

जशपुरनगर/कुनकुरी. Huge Fire in Shop: जशपुर जिले के कुनकुनी से हृदयविदारक घटना सामने आई है। यहां स्थित प्लाईवुड, फर्नीचर व कपड़ा कारोबारी के दुकान में सोमवार की रात भीषण आग लग गई। हादसे में व्यवसायी की पत्नी की जलकर मौत हो गई। दरअसल कुनकुरी बाजारडांड़ में जिले के सबसे बड़े प्लाईवुड और फर्नीचर कारोबारी शिवकुमार बंग व उनके भाई श्याम सुंदर बंग परिवार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूजा ड्रेसेस एवं पूजा प्लाईवुड में सोमवार की आधी रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही जिला एवं पुलिस प्रशासन हरकत में आया और आग बुझाने के लिए अग्निशमन का दस्ता मौके पर पहुं़चा और आग पर काबू करने के अभियान में जुट गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस भीषण आग में व्यवसायी श्यामसुंदर बंग की पत्नी रचना बंग की आग में जलकर दर्दनाक मौत (Businessman wife Burnt alive) हो गई।

Fire in shop and woman who burnt alive