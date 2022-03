हाथियों को रोकने की कई कोशिशें नाकाम, अब पंचगव्य का होगा प्रयोग, इस तरह होगा तैयार

Panchgavya: जशपुर जिले में जंगली हाथियों से आबादी और फसलों को बचाने अब पंचगव्य (Panchgavya) के उपयोग पर हो रहा प्रयोग, जैविक तरल पदार्थ के तीव्र गंध (Strong Smell) से हाथी सहित सभी जानवरों को दूर भगाने का दावा, बतौर खाद के रूप में काम करने से कृषि उत्पाद में भी 10 प्रतिशत तक की वृद्धि की कही जा रही बात

अमानुल्ला मलिक.

जशपुरनगर. Panchgavya: जशपुर जिले में दशकों से स्थाई समस्या बन चुके जंगली हाथियों को बस में करने के तमाम तरह के जतन वन विभाग (Forest Department) ने कर लिए। हाथियों को किसी खास क्षेत्र में रोके रखने या यहां के जंगल से खदेडऩे की उनकी तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। इनमें कर्नाटक के हाथी विशेषज्ञ (Elephant specialist) अब्दुल कादिर द्वारा हाथियों को ट्रैक्यूलाइज कर प्रशिक्षित करने, सोलर वायर फेंसिंग, जीआई वायर फेंसिंग, स्मार्ट हूटर, कॉलर आईडी, हाथी विशेषज्ञ पार्वती बरुआ के सहयोग से हाथी को साथी बनाए जाने जैसी तमाम तरह की कोशिशें शामिल हैं। अब इस दिशा में ताजा प्रयोग किया जा रहा है।

now Panchgavya will be used to stop elephants