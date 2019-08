हवस मिटाने खेल गया लड़की के आबरू से, बेबी हमारी शादी ज़रूर होगी बोला और करता रहा दुष्कर्म फिर .....

जशपुरनगर. false promise of marriage पहले इस युवक ने युवती को बहला फुसला कर शादी का ढाडस बंधाया। फिर उसके बाद एक साल तक शारीरिक सम्बन्ध बनाया। जब युवती ने कहा की अब शादी कर लेते हैं तो कहने लगा नहीं अभी नहीं। जी हाँ जशपुर में झूठा वादा करके युवती को अपने जाल में फसा कर उससे शारीरिक सम्बन्ध बनाने का मामला सामने आया है।

दोकड़ा चौकी क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती से अनाचार करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी आशीष गौतम ने बताया कि कोतबा मधुबन निवासी हेमंत साय चौकी क्षेत्र के बहालजोर में स्वास्थ्य विभाग में एमपीडब्ल्यू के पद पर पदस्थ था। आरोपी युवती से पिछले एक साल से शादी का झांसा देकर लगातार अनाचार कर रहा था। (rape on promise of marriage) युवती ने जब शादी करने की बात की तो आरोपी शादी से मुकर गया। पीडि़ता ने शानिवार को दोकड़ा चौकी पहुंचकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई। युवती की रिपोर्ट पर दोकड़ा पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा आईपीसी 376 के तहत जुर्म दर्ज कर आरोपी की तलाश में जूट गई है। (rape in jashpur nagar chhattisgarh)