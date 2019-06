डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में घुसे दो नकाबपोश और अड़ा दिया कट्टा , बोले सारा पैसा इस बैग में दाल दो ........

डिलीवरी कंपनी के ऑफिस में घुसे दो नकाबपोश और अड़ा दिया कट्टा , बोले सारा पैसा इस बैग में दाल दो ........

दो नकाबपोश अज्ञात लुटेरों ने दिया घटना को अंजाम, जांच शुरू (robbery in private company) (looted on gun point) (robbery by masked men in delivery office) (robbery worth lakhs)