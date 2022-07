खेतों में काम कर रहे पिता-पुत्र पर गिरी आकाशीय गाज, दोनों की मौत

आफत: बारिश से बचने खेत से निकले थे कि गिरा आसमानी कहर

जशपुरनगर/बगीचा. बारिश से बचने के लिए पिता-पुत्र खेत से निकलकर कहीं दूसरी जगह पानी से बचने जाना चाह रहे थे, तभी तेज चमक और गडग़ड़़़़़़ाहट के साथ खेत में उसी स्थान पर आकाशीय बिजली गिर गई और पिता पुत्र बिजली की चपेट में आ गए और दोनो की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जशपुर जिले में बारिश के शुरुआती दिनों और अंत में आसमानी बिजली, गाज गिरने की घटना आम है। उसी प्रकार से गाज की चपेट में आकर मौत के मामले भी यहां कोई असामान्य बात नहीं हैं, लेकिन आसमानी बिजली गाज की चपेट में आकर लोगों के मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह जरूर परेशान करने वाले हैं। पिछले 3 वर्षों और जारी वर्ष 2022 में कुल मिलाकर 91 लोगों की मौत आसमानी बिजली गाज की चपेट में आकर हो चुकी है। वर्ष 2019 में 18, 2020 में 31, 2021 में 25 और चालू वर्ष 2022 में २8 अगस्त तक की स्थिति में 1९ लोगों की मौत गाज की चपेट में आकर हो चुकी है।

father and son working in the fields, both died