समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी एक दिवसीय जौनपुर यात्रा के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि, ओपी राजभर को भाजपा की तारीफ करने का तोहफा मिला है। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें भाजपा सरकर सुरक्षा नहीं देती। अखिलेश यादव ने कहा कि, हमारे चाचा की बात अब मत कीजिए वो स्वतंत्र हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि, ओपी राजभर के अंदर भाजपा की आत्मा घुस गई है। अब रही बात हमारे चाचा की तो मैं उन्हें आजाद करता हूँ। वो जहां जाना चाहें जा सकते हैं, उनका अपना अलग बनाया हुआ दल है। जैसे चाहे वैसे राजनीति करें। मैं उनसे सिद्धांतों पर चलने और आदर्शों को बनाए रखने की उम्मीद जरूर करूंगा। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि, इस समय सावन चल रहा है, आप लोग शिवलिंग पर जो दूध चढ़ाते हैं। भाजपा सरकार उससे भी टैक्स वसूलती है। धर्म की राजनीति करने वाली बीजेपी के शासन काल में ही ऐसा पाप हो रहा है।

Akhilesh Yadav on OP rajbhar and Shivpal Yadav in Jaunpur Symbolic Photo