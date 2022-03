बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल- 'बुलडोजर वाली सरकार है, पंगा मत लेना वरना साफ हो जाओगे'

होली मिलन समारोह के दौरान वह अराजकतत्वों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा हमारे यहां के विधायक के शरीर देख लो उंगली से दबा देंगे तो साफ हो जाओगे, कोई भी मेरे कार्यकर्ता के ऊपर तिरछी निगाह से नहीं देखेगा।

जौनपुर. उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से दूसरी बार विधायक बने बीजेपी के रमेश चंद्र मिश्र की चेतावनी भरे बोल वायरल हो रहे हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, होली मिलन समारोह के दौरान वह अराजकतत्वों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मंच से कहा हमारे यहां के विधायक के शरीर देख लो उंगली से दबा देंगे तो साफ हो जाओगे, कोई भी मेरे कार्यकर्ता के ऊपर तिरछी निगाह से नहीं देखेगा। इसलिए ऐसे लोग आज के बाद होश संभाल लें और ये भी जान लें कि बुलडोजर वाली सरकार यूपी में आ गई है।'

BJP MLA Ramesh Chandra Mishra said don't mess else you'll be wiped out