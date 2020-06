पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगाकर TikTok Video बनाने वाली दो छात्राएं जौनपुर से गिरफ्तार की गयीं

पीएम मोदी और सीएम योगी की फोटो लगाकर टिकटॉक विडियो बनाया (TikTok Video with Modi and Yogi Image), विडियो वायरल (Video Viral) होने के बाद सक्रिय हुआ मुख्यमंत्री कार्यालय (CM Office UP), सोशल मीडिया हब (Social Media Hub) से यूजर की आईडी (User ID) की सूचना मिलने के बाद जौनपुर पुलिस (Jaunpur Police) ने किया दोनों लड़कियों को गिरफ्तार (two Girls Arrested)।