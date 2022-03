आलीराजपुर नगर इन स्थानों में सड़क बनाने की मिली मंजूरी

वार्ड क्रमांक 5 में ५० लाख से अधिक की सीसी रोड का भूमिपूजन

- नगर के विकास के लिए कृत संकल्पित-नपा अध्यक्ष डावर



आलीराजपुर. भारतीय जनता पार्टी की सरकार जन हितैषी सरकार है, जो आमजन के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाकर उनका लाभ उन्हें दिलवा रही है, हमारा उददेश्य है कि नगर में चारो ओर विकास हो और उसी उद्देश्य को लेकर नगर पालिका काम कर रही है। नगर विकास के लिए हम कृत संकल्पित है। यह बात नगर पालिका अध्यक्ष रितेश डावर ने नगर के वार्ड 5 में स्थित एक कॉलोनी में गुरुवार को सीसी रोड मार्ग का भूमिपूजन के दौरान कही। इस दौरान नपा सीएमओ अमरदास सेनानी, नपा उपाध्यक्ष मकू परवाल व वार्ड पार्षद आनंद सोलंकी भी प्रमुख रूप से मौजूद थे। उक्त कार्य के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम पं. घनश्याम ओझा ने विधि विधान पूर्वक करवाया। इसके बाद नपा अध्यक्ष डावर ने गैती का पूजन कर उक्त भूमि पर गैती चलाई। वार्ड पार्षद सोलंकी व वार्ड के वरिष्ठ लोगों ने भी भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न किया। नगर पालिका द्वारा वार्ड क्रमांक 5 में स्थित दो अलग अलग स्थानों पर भूमिपूजन कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को किया गया था। इस दौरान दोनों स्थानों पर करीब 50 लाख से अधिक की लागत से सीसी रोड के लिए भूमिपूजन कार्यक्रम संपन्न किया गया।

