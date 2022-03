महाशिवरात्रि पर्व पर मेले का टेंडर भाजपा नेताओं को देने अधिकारियों ने उठाया यह कदम

भाजपा मंडल अध्यक्ष के नाम पर हुआ मेले का टेंडर,

-मेला समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को अंधेरे में रखकर अपने चहेते को नपा ने दे दिया मेले का टेंडर,

- 6 निविदाकर्ताओं द्वारा भरा गया था फॉर्म कब खुला टेंडर किसी को नहीं पता

आलीराजपुर. महाशिवरात्रि पर्व पर नगर पालिका द्वारा मेले का आयोजन किया गया है, इसमें बड़ी संख्या में बाहर के व्यापारियों सहित झूले चकरी वाले मेले में आए हैं। मेले के लिए नगर पालिका द्वारा पहले तो निविदा जारी की गई थी, लेकिन तय तिथि निकल जाने के बाद एक भी फॉर्म जमा नहीं होने पर इसे आगे बढ़ा दिया गया था। नगर पालिका प्रशासन द्वारा उक्त मेले के आयोजन के लिए जो निविदा जारी की गई थी उसके लिए नगर पालिका परिषद द्वारा एक मेला समिति का गठन किया गया था, जो की मेले को लेकर सारी व्यवस्थाओं को देखेगी, लेकिन तय तारीख निकल जाने के बाद भी समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को इस बात की जानकारी नहीं थी की मेले का टेंडर कब खोला जाएगा और एक दिन अचानक मेले का टेंडर नगर पालिका प्रशासन द्वारा बिना किसी निविदाकर्ता को बुलाए गुपचुप खोलकर यह बताया गया कि उक्त टेंडर भाजपा मंडल अध्यक्ष रिंकेश तवर के नाम पर खुला है। जैसे ही इस बात की जानकारी अन्य निविदाकर्ताओं को लगी तो वे नपा के सीएमओ अमरदास सेनानी के पास पहुंचकर इस बात का विरोध जताया। वहीं पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर राघवेन्द्रसिंह तोमर को भी दी गई कि किस प्रकार से नगरपालिका सीएमओ एवं नपा कर्मचारियों द्वारा साठगांठ करते हुए व्यक्ति विशेष को टेंडर देकर लाभ पहुंचाया गया है।

Officials took this step to give tender of fair to BJP leaders on Mahashivratri festival