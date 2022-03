एनइएफटी में लिया ५२ लाख का बैंक ने नहीं किया भुगतान आरबीआई में शिकायत

मामला प्रकाश में आने के बाद लगभग 3 माह बाद उन राशियों का भुगतान संबंधित फर्मो को किया जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. की आलीराजपुर शाखा का मामला



आलीराजपुर. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. की आलीराजपुर शाखा का एक चौकाने वाला मामला सामने आया है। जहां एक व्यापारी द्वारा एनइएफटी के लिए दिए गए युवर सेल्फ के चेक से 52 लाख 28 हजार 331 रुपए के कुल 5 भुगतानों की राशि को बैंक के बीजीएल खाते में जमा कर लिए। किन्तु 40-50 दिनों तक संबंधित फर्मो को पैसे जमा ही नहीं किए। मामले में व्यापारी ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए अपने अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस जारी करवाया साथ ही अपैक्स बैंक मुख्यालय भोपाल तक दोषियों पर कार्रवाई के लिए पत्र भी भेजा।

-क्या है मामला

अधिवक्ता श्रीकांत बाहेती ने बताया कि उनके पक्षकार व्यापारी श्रीनिवास गुप्ता के द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा-आलीराजपुर से नियमित व्यवसायिक लेन-देन किए जा रहे हैं। इसी दौरान 17 सितंबर 2021 से 21 अक्टूबर 2021 तक कुल 5 व्यवसायिक लेनदेन के लिए कुल 52 लाख 28 हजार 331 का विभिन्न व्यवसायिक संस्थाओं में भुगतान के लिए आलीराजपुर शाखा मे नियमानुसार युवर सेल्फ के चेक एवं एनइएफटी फार्म दिए थे। बैंक की विश्वसनियता एवं नियतिम लेनदेन को देखते हुए हमारे पक्षकार ने संबंधित भुगतान प्राप्त करने वाली संस्थाओं को भुगतान होने की सूचना प्रेषित कर दी थी। किन्तु लंबे समय तक भुगतान प्राप्त न होने के बाद संबंधित संस्थाओं की ओर से हमारे पक्षकार को सूचना दी गई कि आपके द्वारा प्रेषित राशि जमा नहीं हुई है। साथ ही उन सस्थाओं ने इस तरह से गलत जानकारी मिलने के कारण हमारे पक्षकार से व्यवसायिक संबंध तोडऩे पर एवं भुगतान प्राप्त न होने की स्थिति में पेनल्टी लगाने की बात भी कही।

Bank did not pay 52 lakhs in NEFT, complaint in RBI