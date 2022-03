105 रुपए महंगा हुआ सिलेंडर, 7मार्च से और बढ़ सकती है कीमतें

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का असर, लोगों की बढ़ेगी मुश्किल

झाबुआ। नए महीने के शुरुआत में ही महंगाई ने बड़ा झटका दिया है। गैस सिलेंडर 1 मार्च के 105 रुपए महंगा हो गया है। हालाकि अभी रसोई गैस की कीमतों में कोई फर्क नहीं पड़ा है,लेकिन लगातार कच्चे तेल की कीमतों को देखते हुए कभी भी पेट्र्रोलियम कंपनी रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा सकती है। वर्तमान में नए गैस रसोई गैस सिलेंडर 926 रुपए का मिल रहा है। वही7 मार्च के बाद रसोई गैस सिलेंडर के कंपनिया दाम बढ़ा सकती है। ऐसे में मध्यमवर्गीय परिवार की मुश्किल और बढ़ जाएगी।

ै बताया जा रहा है कि वही अब के बाद रुस व यूक्रेन की जंग के कारण कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। कच्चे तेल कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गई है। ऐसे में पेट्रोलियम कंपनी यूपी के चुनाव समाप्त होने के बाद रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। यूपी सहित पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव को अंतिम चरण 7 मार्च को समाप्त हो रहा है। ऐसे में सरकार 7 मार्च के बाद रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि कर सकती है। गौरतलब है कि पहले पेट्रोलियम कंपनी गैस के दाम महीने के पहली तारीख को ही बदलते थे, लेकिन पिछले वर्षो से पेट्रोलियम कंपनी ने माह में तीन से बार तक कीमतों में परिवर्तन किया है। ऐसे में 7 मार्च से रसोई गैस की कीमतों में वृद्धि हो सकती है।

छह महीनों से नहीं बढ़े है दाम-

बताया जा है पेट्रोलियम कंपनी ने पिछले छह महीनों से रसोई गैस के दाम में वृद्धि नहीं की। इसके पहले अक्टूबर 2021 में पेट्रोलियम कंपनी ने गैस के दाम बढ़ाए थे। लेकिन इसके गैस व पेट्रोल की कीमतों को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन व पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के देखते हुए सरकार ने दामों मेंवृद्धि नहीं की। इसके दामों की वृद्धि कम करने एक्साइज ड्यूटी में भी कुछ रियायत दी थी।

डीजल व पेट्रोल भी होगा महंगा

बताया जा रहा है कि यूपी चुनाव के बाद कच्चे तेल की कीमतें देखते हुए डीजल व पेट्रोल भी महंगा है। इनकी कीमतों 10 से 15 रुपए तक एक साथ बढ़ोत्तरी हो सकती है।

