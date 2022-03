मक्के की खेत में मिली रही अंग्रेजी शराब की बोतले ,पुलिस ने उठाया यह कदम

आलीरापुर के इस गांव में खेत में मिल रही है शराब की बोतले, पुलिस ने तत्काल की घेराबंदी



आलीराजुपर। जिले में व्यापक स्तर में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। अवैध के शराब कारोबार पर जहां आबकारी विभाग मौन है। वहीं पुलिस लगातार अवैध शराब को लेकर कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अवैध शराब संगृहित करने की सूचनार में आजाद नगर थानांतर्गत ग्राम कलियावाव लोहार फलिया में अवैध शराब मक्के के खेत में पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत १लाख ११ हजार बता रही हंै।

एसपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को थाना आजादनगर क्षेत्रांतर्गत ग्राम कालियावाव लोहार फलिया में अवैध रूप से बड़ी मात्रा में शराब संगृहित कर रखी होनें की सूचना मिली थी। इस अवैध शराब की धरपकड़ करने थाना प्रभारी आजादनगर निरीक्षक विजय देवड़ा के नेतृत्व में उनके अधीनस्थ आजादनगर थानें से पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा अवैध शराब की धरपकड़ करते हुए स्थान पर घेराबंदी की गई। घेराबंदी के दौरान ग्राम कालियावाव लोहार फलिया निवासरत राकेश पिता सबु बामनिया भील से के घर पर पुलिस टीम के पहुंचने पर पुलिस टीम को देख 2 व्यक्ति भागनें लगे, जिनकों पुलिस टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। इसके बाद पूछताछ करनें पर अपना नाम राकेश पिता सबु एवं बन्र्टी ऊर्फ बन्नी पिता दिलीप बताया, इनसे सख्ती से पूछताछ कर अवैध शराब के संबंध में तलाश करनें पर आरोपी राकेश के घर के आगे मक्का के खेत से बड़ी मात्रा में अंग्रेजी शराब संगृहित रखी हुई थी। पुलिस टीम के द्वारा उक्त स्थान से 336-96 बल्क लीटर अंग्रेजी शराब एवं 1 लाख11 हजार 900 रूपए कीमत की अवैध शराब जप्त कर थाना आजादनगर में अपराध आबकारी एक्ट का पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।आरोपी राकेश पिता सब एवं बंटी पिता दिलीप को गिरफ्तार किया गया।

English liquor bottles found in maize field, police took this step