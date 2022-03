भूतर्पूव सैनिक को मिलेगी किसान सम्मान निधि व अन्य लाभ

भूतर्पूव सैनिकों और उनके आश्रितों परिवारों की समस्या पर चर्चा

आलीराजपुर. कलेक्टर कार्यालय के कलेक्टर सभा कक्ष में भूतर्पूव सैनिकों एवं उनके आश्रितों परिवारों की समस्याओं एवं मांग को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी रतलाम जोन ग्रुप कप्तान एअर फोर्स इरफान अली खान ने जिले के समस्त भूतर्पूव सैनिक और उनके परिवार से चर्चा करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा आश्रित छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति में वृद्धि की गई है। जागरूकता के कारण आलीराजपुर जिले के काफी कम लोग सेना में अपनी सेवा दे रहे है। परिवार में या आसपास के जो बच्चे शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट और शिक्षित है उनको सेना में भर्ती होने के लिए प्रेरित करें।

Ex-Servicemen will get Kisan Samman Nidhi and other benefits