पूर्व विधायक ने इस शहीद के लिए भारत रत्न सम्मान की उठाई मांग

आजाद आजाद के बलिदान दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव सहित भाजपा नेता उपस्थित रहे ,आजाद के नाम पर जो भी मांगोगे वह अवश्य मिलेगा. प्रभारी मंत्री

आलीराजपुर। देश आजादी के ७5 साल बाद अमर शहीद चंद्रेशखर आजाद को भारत् रत्न से सम्मानित करने की मांग पूर्व विधायक ने उठाई है। बलिदान दिवस में चंद्रशेखर की जन्म स्थली में आयोजित बलिदान दिवस के कार्यक्रम में यह बात उठी। इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री भी उपस्थित रहे। बलिदान में प्रभारी मंत्री ने कहा कि नगर के लोगों के लिये सौभाग्य का विषय हैं कि अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म तत्कालीन भाबरा वर वर्तमान चंद्रशेखर आजाद नगर में हुआ था। आजाद ऐसे सख्स थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी शहादत को चुना और देश को आजादी दिलाई। हमें उनकी शहादत को याद रखना होगा। आजाद जी के नाम पर जो भी मांगोगे वह अवश्य मिलेगा। बलिदान दिवस पर जनसमुदाय को संबोधित करते हुए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री तथा आलीराजपुर जिले के प्रभारी मंत्री राजवर्धन व सिंह दत्तीगांव ने कहीं।

Former MLA raised the demand for Bharat Ratna honor for this martyr