बेरोजगारों को रोजगार देने सरकार तैयार कर रही है ब्लू प्रिंट, दूर होगी बेरोजगारी

कौशल विकास गतिविधियों को तेज करने कलेक्टर ने दिए निर्देश, औद्योगिक इकाइयों को होगा निरीक्षण

आलीराजपुर. युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सरकार अब स्वरोजगार व रोजगार देने के बड़ा कदम उठा रही है। इसके कौशल विकास गतिविधयों को तेज करने की योजना बना रही है। इसके लिए ककलेक्टर राघवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में कौशल विकास एवं गतिविधियों संबंधित बैठक आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर सिंह ने निर्देश दिए कि जिले में युवाओं को ऐसे कौशल गतिविधियों का प्रशिक्षण एवं कार्य से जोड़ा जाए जिससे उनको रोजगार के अवसर और वे संवहनीय आजीविका स्थापित कर सके।

