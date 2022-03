55 रुपए देने पर सरकार देगी तीन हजार पेंशन, ऐसे उठाए लाभ

८ से ४० वर्ष के लोग है शामिल, सरकार ने प्रांरभ की योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी पेंशन योजना से अधिक से अधिक श्रमिकों को जोडऩे के निर्देश

आलीराजपुर. यदि आप की उम्र १८ से ४० वर्ष के बीच है तो आप प्रतिमाह ५५ से २०० रुपए तक अदा करके पेंशन योजना के हकदार हो सकते है। इसके लिए आपको प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में पंजीयनक कराना है। सरकार इसका व्यापक प्रसार प्रसार कर रही है। जिले के अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों को लाभ मिले, इसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य सुनिश्चित किया जाए। उक्त निर्देश कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने श्रम अधिकारियों को दिए हंै।

कलेक्टर ने श्रम विभाग को निर्देश दिया है कि जिले में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उक्त योजना से लाभान्वित करने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूकता प्रयास किए जाए। उल्लेखनीय है कि उक्त योजना के तहत असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने के लिए 18 से 40 वर्ष के समस्त असंगठित श्रमिक जिनकी मासिक आय 15 हजार अथवा इससे कम है। योजना के पात्र होंगे। उक्त योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत पात्रता हेतु 18 से 40 आयु वर्ग के असंगठित श्रमिकों को आयु अनुसार प्रतिमाह 55 से 200 रुपए तक प्रीमियम के रूप में जमा करना होता है। शेष 50 प्रतिशत प्रीमियम राशि भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा अदा की जाती है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद बीमित श्रमिकों को न्यूनतम 3 हजार रूपए मासिक पेंशन के रूप में प्राप्त होंगे। योजना के अंतर्गत पंजीयन का कार्य कामन सर्विस सेन्टर सीएससी द्वारा किया जा सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, बचत अथवा जनधन खाता नंबर के साथ सीएससी सेन्टर पर संपर्क करें। कलेक्टर सिंह ने जिले के असंगठित श्रमिकों से आह्वान किया है कि वे उक्त योजना के तहत पंजीयन कराए और योजना का लाभ लें।

Government will give three thousand pension on giving 55 rupees