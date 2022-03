भगोरिया पर्व में सरकार नहीं लगाएगी कोराना का प्रतिबंध

सात दिवसीय भगोरिया पर्व का शुभआंरभ, इन स्थानों पर लगेगा हाट बाजार

17मार्च तक रहेगा उत्सव का माहौल



झाबुआ। आदिवासी बाहुल्य में जिले में लोक संस्कृति की छटा बिखेरने वाले पारंपरिक आदिवासी पर्व भगोरिया की शुरुआत 11 मार्च से हो रही है। इस पर्व में 17 मार्च के 35स्थानों में आयोजित होगें। पिछले दो सालों तक कोरोना बंदिशों इस बार भगोरिया पर्व में नहीं रहेगी। हांलाकि पर्व के दौरान लोगों को सोशल डिस्टिेसिंग व मास्क का उपयोग लगाना होगा। इसके अतिरिक्त कोई भी प्रतिबंध इस पर्व में रहेगा।

Government will not impose ban on Korana in Bhagoria festival