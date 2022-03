होलाष्टक शुरु , ईस्ट देवी देवता करने से घर में आएगी समृद्धि

8 मार्च तक नहीं हो पा1एंगे कोई भी शुभ काम, इन बातों को रखें ध्यान

हिन्दू पंचांग अनुसार 17 फरवरी से फाल्गुन मास की शुरुआत हो चुकी है। रंगों के त्योंहार होली के आठ दिन पहले प्रांरभ होने वालो होलाष्टक 10 मार्च से होलाष्ठक शुरु हो गए है। यह 8 मार्च तक लगें रहेंगे। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं होगा। इस माह में रंग और उमंग के कई त्यौहार व व्रत दस्तक देते हैं। इसी क्रम में रंगों का त्योहार होली भी इसी मास में मनाए जाने का विधान है। इस वर्ष 2022 में होली पर्व 18 मार्च, शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। परंतु होली से ठीक पहले होलाष्टक लगेगा ।

Holashtak starts, prosperity will come in the house by doing East deit