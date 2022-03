एम पी के इस जिले 776 गांवो के लोगों में बीमारी से अंग हो रहें टढ़े

आदिवासी जिला झाबुआ में फ्लोराइड युक्त जल काफी गंभीर समस्या है। सरकार के लाख दावों के बावजूद आजादी के 75साल के बाद भी यहां के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं।

इस जिले ७७६ गांवो के लोगों के अंग हो रहे टढ़े, जानिए क्या है वजह

झाबुआ.आदिवासी जिला झाबुआ में फ्लोराइड युक्त जल काफी गंभीर समस्या है। सरकार के लाख दावों के बावजूद आजादी के ७५ साल के बाद भी यहां के लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। प्रशासन द्वारा जमीनी स्तर पर काम करने के बजाय इस मामले में खानापूर्ति का नतीजा है कि आज भी जिले के सभी 6 ब्लॉक के 766 गांवों में फ्लोराइड युक्त पानी पीने से लोग फ्लोरोसिस, एनिमिया सहित हड्डी रोग से संबंधित कई गंभीर बीमारियों के चपेट में आ चुके हैं। फ्लोराइड युक्त पानी न केवल इंसानों के लिए जबकि मवेशियों और फसलों के लिए भी घातक है

In MP, people of 776 villages are suffering from disease