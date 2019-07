सब इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, सुसाइड नोट में ये लिखी ये बातें

झाबुआ . मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के झकनावदा गांव स्थित पुलिस चौकी में पदस्थापित एक सब इंस्पेक्टर ( sub inspector Bhagirath Baghel ) ने खुदकुशी ( committed suicide ) कर ली है। भागीरथ बघेल नाम के इस पुलिस इंस्पेक्टर ने फांसी लगाकर खुदकुशी की है। सब इंस्पेक्टर से पैकेट से पुलिस ने एक सुसाइड नोट ( sucide note ) बरामद किया है। वहीं, शव को निकालने के लिए खिड़की तोड़ी गई।

भागीरथ बघेल झकनवादा पुलिस चौकी के इंचार्ज थे। सब इंस्पेक्टर भागीरथ यहां छह महीने से तैनात थे। वह मध्यपप्रदेश के ही खरगोन के रहने वाले थे। हालांकि अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। वहीं, उनके परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

किसी से कोई समस्या नहीं

मौके पर जांच के पहुंचे झाबुआ एएसपी ने कहा कि उनके पैकेट से एक सुसाइड नोट मिला है। जिसमें सब इंस्पेक्टर भागीरथ बघेल ने लिखा है कि किसी से कोई समस्या नहीं है। एएसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस किसी नतीजे पर पहुंचेगी। फिलहाल जांच जारी है।

Jhabua: Bhagirath Baghel, a police sub-inspector & incharge of Jhaknawada Police station allegedly committed suicide today. ASP says,"he had hanged himself. We have recovered suicide note from his pocket in which he has written that he had no problems with anyone." #MadhyaPradesh pic.twitter.com/wfmaLZXbdp