भाजपा व कांग्रेस के नेता दोनों इस मुद्दे पर साथ,पुलिस को दी छूट

शहर में बढ़ रही गुंडागर्दी के खिलाफ नगरवासियों ने खोला मोर्चा

नगर में बढ़ती आपराधिक घटना एवं शांति व्यवस्था को लेकर बैठक

आलीराजपुर. नगर के सामूहिक चेतना मंच के द्वारा आजादभवन में नगर की शांति और सदभाव बनाए रखने के लिए शनिवार शाम को बैठक रखी गई। इसमें नगर के व्यापारी संगठन के साथ आजमन एवं भाजपा और कांग्रेस की ओर से नेताओं ने भाग लिया। इस दौरान दोनों राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं ने नगर में शांति व्यवस्था बनी रहे इस पर अपने विचार रख एक स्वर में कहा कि असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस को उनका सार्वजनिक जुलूस निकालना चाहिए, ताकी बदमाशों मे खौफ का माहौल बने। नेताओं ने कहा कि आज पुलिस का खौफ पूरी तरह समाप्त हो गया है। साथ ही गुंडागर्दी करने वाले तत्व नेताओं का नाम लेकर रौब झाड़ते हैं, ऐसे गुंडे तत्वों के विरूद्ध नगरवासी एक साथ खड़े होकर अपनी आवाज बुलंद करें, हम सभी नगरवासियों के साथ है। बैठक में बड़ी संख्या में नगर के लोग और समाजजन मौजूद थे। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है रविवार दोपहर 2 बजे आजाद भवन में एकत्रित होकर एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, ताकि आने वाले भगोरिया और होली त्योहारों पर जिले में शांति बनी रहे।

JP and Congress leaders both together on this issue, given exemption to the police