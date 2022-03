जानिए कितने शराब ठेकेदार अंग्रेजी शराब तस्करी में है शामिल

इन दिनों शराब तस्करी की वजह है यह बड़ा कारण , होली पर्व को लेकर जगह-जगह करा रहे शराब भंडारित



आलीराजपुर। जिले में शराब ठेका समाप्त होने कुछ दिन शेष रह गए है। नए शराब की ठेकों की कार्रवाई भी प्रचलन में है। ऐसे में शराब ठेकेदार इन शेष दिनों में ज्यादा से ज्यादा शराब बेचने शराब तस्करी में लगे हुए है। वहीं शराब तस्करी को रोकने की जगह आबकारी विभाग शराब ठेके की नीलामी की प्राथमिकता को लेकर काम कर रहा है। यही कारण है कि जिले में अवैध शराब परिवहन व भंडारण जोरों पर है। स्थिति यह है कि पिछले पंद्रह दिनों के अंदर जिले के तीन थानों में 54लाख रुपए की शराब पकड़ाई है। इसमें कई स्थानीय ठेकेदारों के नाम इस शराब तस्करी में सामने आ रहे है। इनके विरुद्ध पुलिस अब अवैध तस्करी का मामला दर्ज करने की तैयारी कर रही है।

