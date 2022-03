जाने क्यों की थी भाजपा के पूर्व विधायक के बड़े भाई की हत्या

पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के बड़े भाई सावन सिंह की हत्या के हाईप्रोफाइाइल मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है।

झाबुआ. पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के बड़े भाई सावन सिंह की हत्या के हाईप्रोफाइाइल मामले का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को आरोपी बनाया है । पूछताछ में आरोपियों ने हत्या करने की बात कबूली है। मंगलवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायाधीश ने दोनों को जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी पीपली पाड़ा निवासी हंै। आरोपियों के नाम सोमसिंह पिता थावरिया भूरिया (38 )व परम उर्फ प्रेम पिता गुलसिंह कटारा (27) है। आरोपियों ने हत्या के पीछे शराब में आने वाले खर्च को लेकर विवाद सामने आया है। इसे देख सभी हैरान है।

Know why the elder brother of former BJP MLA was murdered