आदिवासी संस्कृति का पर्व भगोरिया के तीसरे दिन उल्लास और उमंग का उमड़ा सैलाब

आमखुट,सोरवा और छकतला में भराया जमकर भगोरिया

दिखा आदिवासी लोक संस्कृति का रंग, आज आलीराजपुर में भराएगा भगोरिया



आलीराजपुर। आदिवासी लोक संस्कृति का पर्व के रूप मे मनाया जाने वाला परंपरागत त्योहार भगोरिया के तीसरे दिन जमकर भीड़ उमड़ी। भगोरिये के रंग मे पूरा क्षेत्र रंगा हूआ था। कहीं पर भी पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही थी युवक- युवती अपने टोली के साथ झुमकर नाच गा रहे थे पूरा क्षेत्र अपनी मस्ती मे मदहोश था। भगोरिये के चलते ग्रामीणों की भारी भीड़ नजर आई। रविवार को आमखुट,छकतला और सोरवा में हाटों में ग्रामीण आदिवासियों की भारी भीड़ नजर आई। सोरवा और छकतला में भराए भगोरिया में गुजराती संस्कृति देखने को मिलती है क्योंकि दोनों ही क्षेत्र गुजरात के समीप स्थित है। इस दौरान गुजरात के भी रहने वाले कई ग्रामीणजन भगोरिया का लुफ्त उठाने के लिए सोरवा और छकतला पहुंचे। वहीं आलीराजपुर से करीब 24 किमी दूर स्थित आमखुट में भी भगोरिया जमकर भराया। जिसमें आसपास के पहाड़ी क्षेत्र के निवासियों ने पहुंचकर भगोरिया का आनंद नाच गाकर लिया।

On the third day of Bhagoria, the festival of tribal culture, there was an influx of gaiety