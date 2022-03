विधायक के भाई की हत्या में कुछ छुपा रही है पुलिस जानिए क्या

पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के भाई की हत्या को लेकर परिवार जनों ने उठाए सवाल

झाबुआ. पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल के भाई की हत्या का खुलासा होने के 2 दिन बाद बिलवाल ने अपने बड़े भाई सावन सिंह बिलवाल की हत्या के खुलासे के मामले में पुलिस पर महत्वपूर्ण तथ्यों के खुलासा नहीं करने का आरोप लगाया है। मृतक के छोटे भाई उदय सिंह बिलवाल एवं राम सिंह बिलवाल ने भी झाबुआ पुलिस की कार्यशैली से असंतुष्ट होकर हत्याकांड से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का खुलासा करने की मांग की है। 25 फ रवरी 2022 को ग्राम पिपलीपाड़ा के 49 वर्षीय सावनसिंह पिता नानसिंह बिलवाल की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड की जांच झाबुआ पुलिस ने की थी। हत्या करने वालों में पुलिस के द्वारा ग्राम पिपलीपाड़ा के निवासी सोमसिंह पिता थावरिया भूरिया एवं परम पिता गुलसिंह कटारा को गिरफ्तार किया गया । आरोपियों के द्वारा हत्याकांड को अंजाम देना बताया गया । इस हाई प्रोफ ाइल हत्याकांड के संबंध में पुलिस के द्वारा यह खुलासा किया गया है कि आरोपियों के द्वारा मृतक सावनसिंह बिलवाल को जान से मारने के इरादे से ट्रैक्टर पर बैठाकर ब्रेक लगाकर गिराकर मारने की बात कही है ।

सिर व शरीर पर चारों तरफ गंभीर चोट के निशान

मृतक सावनसिंह बिलवाल के छोटे भाई पूर्व विधायक शांतिलाल बिलवाल ने बताया कि हमारे भाई की हत्या में पुलिस ने निम्नानुसार तथ्यों को स्पष्ट नहीं किया गया है। यदि भाई की हत्या ट्रैक्टर से गिराकर की गई है, तो मृतक सावनसिंह दाहिनी साइड गिरते, तो उनके सिर एवं बॉडी पर दाहिनी तरफ चोट रहती। बांयी साइड गिरते तो बांयी और सिर एवं बॉडी पर चोट लगती । आगे की ओर गिरते तो बॉडी एवं सिर पर आगे की चोट रहती और पीछे साइड गिरते तो सिर एवं बॉडी पर पीछे साइड चोट के निशान रहते । जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। मृतक के शरीर एवं सिर पर चारों तरफ गंभीर चोट के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट है, उनकी हत्या ट्रैक्टर से गिराकर नहीं बल्कि किसी हथियार या लोहे की रॉड या लोहे के फावड़े से की गई है। जिस जगह से ट्रैक्टर से गिराकर हत्या करना बताया गया उस जगह पर खून की एक बंूद नहीं पाई गई । जिस जगह ट्रैक्टर से गिराकर हत्या कर आरोपियों के द्वारा वापस जाना बताया गया है, उस जगह पर सीसी रोड इतना संकरा है कि उस स्थान पर कार भी नहीं पलटा सकते तो ट्रैक्टर जैसे बड़े वाहन को वापस पलटाकर कैसे ले जाया गया।

Police is hiding something in the murder of MLA's brother, know what