ट्रैफिक नियमों को जागरुकता लाने पुलिस ने उठाया यह अच्छा कदम

होली के पहले लग रहे भगोरिया पर्व में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करने यातायात रथ चला रहा है।



आलीराजपुर. आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए आलीराजपुर पुलिस ने बड़ा कदम उठाया है। इसके लिए होली के पहले लग रहे भगोरिया पर्व में लोगों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक करने यातायात रथ चला रहा है। यह यातायात रथ भगोरिया पर्व में लगे वाले हाट बाजार व मेला स्थल पर जाकर लोगों को पोस्टर बैनर के माध्यम से जागरुक करेगा।

Police took this good step to bring awareness to traffic rules