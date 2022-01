हादसे में युवक की मौत, बस में चार दिन से शव रखकर मांग रहे मुआवजा

झाबुआ के काकनवानी में ग्रामीणों की पड़ाव, पुलिस-प्रशासन की समझाइश पर भी नहीं मान रहे ग्रामीण

झाबुआ. सडक़ हादसे में मौत का हर्जाना वसूलने के लिए ग्रामीणों ने एक बस को बंधक बना लिया है। चार दिन से बस में शव रखकर प्रदर्शन कर रहे हैं।

पुलिस ने ग्रामीणों को समझाकर बस को मुक्त करवाने की कोशिश की लेकिन मामला नहीं सुलझा। शनिवार को भी ग्रामीण शव को बस में रखकर मौके पर डटे रहे। चार दिन पुराना शव होने से अब उसमें दुर्गंध भी आने लगी है।

Seeking compensation by keeping the dead body in the bus for 4 days