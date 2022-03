आलीराजपुर का भगोरिया पर्व 11 से 17 मार्च तक यहां गुजेंगी बांसूरी की धुन

आदिवासी संस्कृति के होंगे दर्शन, देशी-विदेशी सैलानियों का लगेगा जमावड़ा



आलीराजपुर. सहज ही हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेने वाली मनमोहक पारंपारिक विशेषभूषा में सजी-धजी आदिवासी बालाएं, मांदल की थाप और बांसुरी की सुमधुर धुन पर थिरकती युवाओं की टोली, चारों और उल्लास और उमंग के माहौल में 11 से 17मार्च तक लोक पर्व भगोरिया का आयोजन होगा। आदिवासी लोक संस्कृति को विश्व मानचित्र पर जीवंत कर देने वाले भगोरिया हाट की धमक देश-विदेशों तक है। आदिवासी बाहुल आलीराजपुर जिले में 11 मार्च से प्रारंभ हो रहे भगोरिया की तैयारियां जोरों पर है। अंचल के इस सबसे बड़े कार्निवाल को निहारने के लिए एक सप्ताह तक देशी-विदेशी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहेगा। सप्ताह भर तक निरंतर रूप से चलने वाले इन हाटों को सफलता पूर्वक संपन्न करवाने के लिए शासन-प्रशासन भी मुस्तैद नजर आ रहा है। इन सबके बीच अंचलवासियों का उत्साह भी चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। बाजार में आदिवासीजन सेठ-साहुकारों से नकदी आदि की व्यवस्था करते दिखाई दे रहे हंै। भगोरिया की शुरुआत शुक्रवार को अंचल के वालपुर, कटठीवाड़ा व उदयगढ़ से होगी तथा समापन १७ मार्च को सोंडवा, फुलमाल व जोबट में होगा।

The Bhagoria festival of Alirajpur will play here from March 11 to 17