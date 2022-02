कांग्रेस विधायक ने उठाया ऐसा मुददा, राज्यपाल मंगूभाई पटेल को पड़ा टोकना, जानिए क्या

झाबुआ आदिवासी बाहुल्य में क्षेत्र में फैल रही महामारी को लेकर राज्य पाल ने जाहिर की चिंता

राज्यपाल का झाबुला विजिट

झाबुआ। सिकलसेल की रोकथाम के लिए अलीराजपुर और झाबुआ जिले में 6 माह के लिए पायलेट प्रोजेक्ट बनाया गया है। जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय दिवस पर की थी। अब इसकी समीक्षा के लिए झाबुआ आए राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने की। इसी दौरान कांगे्रस के विधायक कांतिलाल भूरिया ने पलायन के साथ अन्य मुद्दों पर बोलने लगे। उन्हे विषय से भटकता देख राज्यपाल को तीन बार टोकना पड़ा। इसके बाद भी भूरिया बोलते रहे तो राज्यपाल ने कहा ये अलग विषय है और इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। अभी सिकलसेल पर बात हो रही है। तब जाकर भूरिया रुके।

वहीं राज्यपाल आलीराजपुर जिले के आंकड़े देखकर चकित रह गए। प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया गया कि आलीराजपुर में अब तक 11 हजार 656 लोगों की स्क्रीनिंग में से 2 हजार 337 लोग सिकलसेल पॉजिटिव पाए गए। ये कुल स्क्रीनिंग का 20 प्रतिशत है।



गंभीर यह स्थिति-

राज्यपाल ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए कहा कोरोना जैसी महामारी 100 साल में आई थी और सिकलसेल उससे भी गंभीर बीमारी है। सारी दुनिया में ये बीमारी है और इसके पीडि़तों में 95 फीसदी आदिवासी समुदाय से है। यदि हम 100 बच्चों को भी बीमारी से बचाने में सफल हो गए तो समझ लेना कि मानव जीवन सफल हो गया।

