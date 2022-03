डॉक्टर बनकर आए घर आए युवक ने महिला को दिया धोखा, सीसीटीवी में खुला राज

महिला की बीमारी का उठाया फायदा, दे गया लाखों की चपत

झाबुआ । जिले में चोरी कि घटनाएं काफी बढ़ गई है। चोरों के हौसलें इतने बुलंद है कि अब वे बेधडक़ दिन दहाड़े घरों में घुस कर लोगों को शिकार बना रहे हैं। चोरी के तरीके भी हैरान करने वाले है। शनिवार दोपहर एक घर में अकेली 90 वर्षीय महिला को देखकर एक अंजान व्यक्ति अपने आपको डॉक्टर बता कर वृद्धा के गले में पहन रखी सोने की चेन और सोने की अंगूठी लेकर चोर चंपत हो गया। परिजनों को इसकी खबर शाम को लगी। उन्होंने थाने में आवेदन देकर चोर को पकडऩे की गुहार लगाई है। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने में जुटी है।

The young man who came home as a doctor cheated the woman