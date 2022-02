इस महाशिवरात्रि पंचग्रही का बन रहा मंगल महासंयोग, करें इस समय पूजा

केदार योग में पूजा करने बड़ी संख्या में परिवार में सुख व समृद्धि



इस पर शिव रात्रि का पर्व मंगलवार को मनाई जाएगी। इसके साथ ही एक ऐसा महासंयोग बन रहा है जो इस महाशिवरात्रि और फलदायी बना रहा है। इस समय पूजा अर्चना के लिए बेहत खास है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने से ऐसें घर परिवार में सुख समृद्धि प्राप्त होगी।

This Mahashivratri is being made by Panchagrahi, Mars Mahasanyog