सरकार की इस योजना गांव में मिलेगा योजना का लाभ

पहले दिन 105लोगों ने लिया लाभ, कलेक्टर सहित सभी अधिकारी पहुंचे गांव



आलीराजपुर। आपकी सरकार आपके द्वार जिला स्तरीय लोक कल्याण शिविर का आयोजन ग्राम अम्बार में हुआ। शिविर का शुभारंभ विधायक सुलोचना रावत, कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर सीएल चनाप सहित अन्य गणमान्यजन ने किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों से संबंधित 105 आवेदन प्राप्त हुए। इस दौरान हितग्राहियों को हितलाभों का वितरण भी किया गया।

This scheme of the government will get benefit in the village