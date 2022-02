जनजातियों के लिए 100 सीटर छात्रावास बनाने आगे आया यह समाज

भीमानायक वनांचल सेवा समिति सेवा भारती ने ग्राम मालवई में किया भूमि पूजन, मदद के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे लोग



आलीराजपुर। जिले से पांच किलोमीटर दूर प्राचीन शिव मंदिर मालवई पर रविवार को भीमानायक वनांचल सेवा समिति सेवा भारती के तत्वावधान में समाज के सहयोग से निर्मित होने वाले 100 सीटर जनजातीय कन्या छात्रावास के निर्माण कार्य का भूमिपूजन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मालवा के प्रांत प्रचारक बलिराम पटेल की विशेष उपस्थिति में किया गया। भूमिपूजन पूरे विधि विधान से किया गया।

This society came forward to build 100 seater hostel for tribals