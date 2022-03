भगोरिया पर्व में सरेराह युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद तीन आरोपी गिरफ्तार

आदिवासी संस्कृति के भगोरिया पर्व के वालपुर में भगोरिया पर्व में शामिल होने आई आदिवासी युवती से छेड़छाड़ का मामला वीडिया वायरल हुआ है।



आलीराजपुर। आदिवासी संस्कृति के भगोरिया पर्व के वालपुर में भगोरिया पर्व में शामिल होने आई आदिवासी युवती से छेड़छाड़ का मामला वीडिया वायरल हुआ है। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले का संज्ञान में लिया है। इस पर पुलिस ने सोंडवा थाने पर एफआइआर दर्ज की है। साथ ही इसमें शामिल तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका खुलासा पुलिस जल्द करेगी।



बताया जा रहा है शुक्रवार आलीराजपुर वालपुर भगोरिया हॉट बाजार में सडक़ में खड़ी आदिवासी युवती को कुछ युवकों ने जर्बजस्ती करते हुए छेड़छाड़ की थी। इस घटना का वीडियों प्रत्यक्ष दर्शियों ने सोशल मीडिया में वायरल किया था। लेकिन युवती ने इस संबंध में पुलिस में कोई शिकायत नहीं की थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में स्वंय लेकर सोडंवा थाने पर अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने दो दिन बाद वीडियों के आधार पर तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया है।





कांग्रेस नेता ने घोषित किया इनाम

कांग्रेस नेता महेश पटेल ने इस घटना को लेकर पुलिस की विफलता बताई है। इसके साथ ही इस मामले में उन्होंने आरोपी की पहचान करने वाले को 11 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही भगोरिया पर्व में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम की मांग की है।





भगोरिया पर्व के दौरान वालपुर में युवती से छेड़छाड़ का वीडियों वायरल हुआ था। इस मामले मेें शिकायतकर्ता सामने नहीं है। इस पुलिस ने संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।

मनोज कुमार सिंह, एसपी आलीराजपुर

Three accused arrested after the video of molesting a girl in Bhagoria