सीएम की योजना में तीन विधायकों ने काटा किनारा,पूर्व केबिनट मंत्री भी शामिल

करोड़पति होने के बावजूद सामाजिक सरोकार में नहीं हुए शामिल

आदिवासी बाहुल्य एक आंगनवाड़ी केन्द्र को भी गोद लेने तैयार नहीं हुए विधायक

झाबुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महात्वाकांक्षी योजना में वर्तमान तीन विधायकों ने किनारा काट लिया है। इनमें एक विधायक पूर्व केबिनट मंत्री भी रह चुके है। दरअसल एकीकृत बाल विकास योजना में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों को सवारने जहां कर्मचारियों से लेकर औद्योगिक व वित्तीय संस्थान आगे आए है। वहीं इसमें जनप्रतिनिधियों ने इसे परहेज कर रखा है। स्थिति है कि जिले की तीन विधान सभा क्षेत्रों में कुल 2695 आंगनवाड़ी केन्द्र है। इनमें एक विधायक ने भी इन्हें गोद नहीं लिया है। इसमें दिलचस्प बात यह है कि यह सभी विधायक करोड़पति है। बावजूद इन आंगनवाड़ी केन्द्रों की दशा सुधारने विधायकों ने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया है।इन विधायकों में वर्तमान झाबुआ के विधायक व केबिनट मेंं मंत्री व सांसद रहे कांग्रेस के कांतिलाल भूरिया शामिल है। इसके साथ कांग्रेस पार्टी के थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया और पेटलावद के विधायक वालसिंह शामिल है।

Three MLAs cut edge in CM's plan, former cabinet minister also included