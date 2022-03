बिना सरकार के खर्च दो हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों बदलेगा स्वरुप

एकीकृत बाल विकास योजना में संचालित केन्द्रों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम

झाबुआ। 26 सौ आंगनवाड़ी केन्द्रों के दिन बदलने वाले है। इन केन्द्रों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिलेगी। जिसमें भवन, अच्छे शौचालन , पंखे, बच्चों के खेलने सामग्री सहित अन्य सुविधा रहेगी। इन आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए नए पालनहार मिलने के बाद यह स्थिति बनेगी। सरकार की आंगनवाड़ी केन्द्रों की गोद लेने की योजना में लोगों ने अच्छी रुचि दिखाई है। जिले के 26 सौ आंगनवाड़ी केन्द्रों में दो हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए पालनहार मिल गए है। वर्तमान में छह सौ आंगनवाड़ी केन्द्र ही ऐसे है जहां आंगनवाड़ी केन्द्रों के गोद लेने कोई पालन हार नहीं मिला है।



बताया जा रहा है कि एकीकृत बाल विकास योजना अंतर्गत संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों में सामाजिक सरोकार की भूमिका बढ़ाने प्रदेश सरकार ने आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद में देने की योजना बनाई है। योजना में इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को औद्योगिक इकाई, वित्तीस संस्थान, सामाजिक संस्था, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि व आम व्यक्ति भी इन्हें गोद ले सकता है। इसमें इन आंगनवाड़ी केन्द्रों को अंधोसंरचना विकास में आंगनवाड़ी भवनों का निर्माण, पुताई साफ, बिजली पंखे, सहित अन्य उपकरण दे सकते है। इसके साथ ही पैसा चेक के माध्यम से जमा करने की सुविधा दी थी। सरकार की इस पहल के बाद जिले के आंगनवाड़ी केन्द्रों को बेहतर बनाने के लोगों आगे आए है। दो हजार आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिए है। इनमें अकेले गेल ने 18 आंगनवाड़ी केद्रों को गोद लिया है। इसके अतिरिक्त सांसद ने 4 आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिया है। अभी 600आंगनवाड़ी केन्द्रों को पालनहार नहीं मिले है।





पर्यवेक्षकों ने किया था शुरुआत-

आंगनवाड़ी केन्द्रों में गोद लेने की शुरुआत में सबसे पहले पर्यवेक्षक ने इसकी शुरुआत की थी। इसके बाद लोग व सामाजिक संस्था सामने आए है। सरकार की इस पहल में परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों ने आंगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिया है।





जिले की 26सौ आंगनवाड़ी केन्द्रों में 600 केंन्द्र अभी किसी ने गोद नहीं लिया है। 2हजार केन्द्रों को लोगों ने गोद लिया है। इसमें कई औद्योगिक इकाइयां व सामाजिक संस्था शामिल है।

अजय सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास

