भीषण गर्मी के बीच पानी पर पहरा, चोरी के डर से ग्रामीणों ने ड्रम पर लगाया ताला

झाबुआ. मध्यप्रदेश के कई जिले भीषण गर्मी की चपेट में हैं। नौतपा और लू के बीच लोगों को पानी के लिए भी मुश्किलों को सामना करना पड़ रहा है। भीषण गर्मी में प्रदेश के कई जिलों में जल सकंट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण इलाकों में लोग बूंद-बूंद पानी के लिए कई किमी मीटर की यात्रा कर पानी ला रहे हैं। लोग पानी को बचाने के लिए स्टोर कर पहरा दे रहे हैं तो कहीं पानी के बर्तनों में ताले लगा रहे हैं। आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के गांवों में पानी की चोरी भी हो रही है।

गांव में पानी स्टोर कर रहे ग्रामीणों ने अपने-अपने ड्रम में अब ताले जड़ दिए हैं। क्योंकि पानी लाने के लिए इन्हें करीब 3 किलोमीटर दूर जाना होता है। बैलगाड़ी पर ड्रम में पानी भर कर ला रहे लोग, झाबुआ जिले के झोंसर गांव के रहने वाले हैं। सुबह होते ही घर के लिए इन्हें पानी की चिंता सताने लगती है। अहले सुबह ग्रामीण पानी लाने की जुगत में जुट जाते हैं। गांव के लोग परिवार के कुछ सदस्यों के साथ ड्रम लेकर पानी लाने निकल जाते हैं। उसके बाद गांव लौटते हैं।

MP: Residents of Jhonsar village in Jhabua dist store water in drums & keep it locked, in a bid to prevent it from being stolen. They say, "Entire Panchayat is facing acute water crisis. Therefore sometimes water gets stolen. So we keep it locked. We fetch water from 3 km away." pic.twitter.com/w4UMNTpOPs