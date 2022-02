यूक्रेन से इंडिया के लिए बिटिया रवाना हुई तो परिवार ने ली राहत की सांस

भारत सरकार ने उठाया खर्च, यात्रा सहित खाना पीने की सभी सुविधाएं मिली



आलीराजपुर। यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है चेेल्सी राठौड़ शनिवार की रात मुंबई पहुंच गई है। उन्हें इंडिया की फ्लाइट से शुक्रवार को सुबह ११ बजे यूक्रेन चेनीवीसी से रवाना किया गया। यूक्रेन से फ्लाइट टेक ऑफ होने की जैसे ही जानकारी परिजनों को लगी उन्हें राहत की सांस ली। इन्हें वापस लाने का खर्च भारत सरकार उठा रही है।

When the daughter left for India from Ukraine, the family took relief