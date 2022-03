47 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद नगर पालिका झाबुआ में नहीं मिल रहा है पानी ऐसे में महिलाओं नगर पालिका झाबुआ के समक्ष घेराव कर प्रदर्शन किया

पानी नहीं मिलने से महिलाओं ने उठाया बड़ा कदम, भाजपा नेता भी सहमत



झाबुआ. ग्रीष्मकाल आने के बाद भी शहर की जल प्रदाय व्यवस्था लचर होने एवं नगरपालिका तथा पीएचई विभाग द्वारा इस लचर व्यवस्था को दुरस्त करने में बरती जा रहीं लापरवाही और जल कर की मनमानी राशि वसूलने आदि का विरोध वनवासी कल्याण परिषद् झाबुआ के बैनर तले शहर की महिलाओं और रहवासियों ने मिलकर किया। सोमवार को सुबह 11.30 बजे वनवासी कल्याण परिषद् एवं भाजपा से जुड़े समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के साथ शहर के विभिन्न वार्डों की महिलाएं और रहवासी नपा कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए और नगरपालिका हाय-हाय एवं नगरपालिका पानी के बढ़े हुए बिलों की राशि वापस लो ... के नारों के साथ शहर की लचर जल व्यवस्था एवं जलकर की राशि बढ़ाए जाने का जमकर विरोध किया गया। सभी महिलाएं अपने घरों से पानी से भरी मटकियां भी लेकर आई और यह मटकी नगरपालिका के अधिकारियों तथा सब-इंजनियर के सामने फ ोडक़र शहर की जल प्रदाय व्यवस्था में सुधार नहीं होने और बढ़ी हुई जलकर की राशि कम नहीं होने पर आगामी दिनों में नगरपालिका कार्यालय का घेराव करने की चेतावनी दी।

Women took a big step due to lack of water, BJP leaders also agreed