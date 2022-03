छोटी वजह में युवक ने मारी गोली,जानिए क्यों

जोबट विकासख्ंड अंतर्गत ग्राम चमार बेगड़ा के सेनकुआं फलिया मं 8 मार्च की शाम करीब 7 बजे बीच-बचाव कर रहे युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया।

आलीराजपुर.जोबट विकासख्ंड अंतर्गत ग्राम चमार बेगड़ा के सेनकुआं फलिया मं 8 मार्च की शाम करीब 7 बजे बीच-बचाव कर रहे युवक को गोली मारकर घायल कर दिया गया। फिलहाल घायल बड़ौदा में उपचाररत है तथा जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।

पुलिस चौकी खट्टाली प्रभारी आरएस मकवाना ने बताया कि 8 मार्च की रात करीब 7 से 8 बजे ग्राम चमार बेगड़ा में मामूली कहासुनी के बाद एक युवक को गोली मार दी गई। घायल युवक का नाम रमेश पिता छतर सिंह (35) है जो गंभीर घायल हो गया। पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी मिली कि रमेश अपने साथी छतरीया उर्फ छतरसिंह के साथ खड़ा था, इसी दौरान ग्राम पलसदा निवासी लक्ष्मण सिंह वहां से गुजर रहा था तो छतर सिंह ने उसे रोककर उसका पता पूछा तो लक्ष्मण ने अपना पता ग्राम पलासदा बताया इस पर छतर सिंह ने उससे कहा कि तू यहां से बार-बार क्यों निकलता है इसी बात पर लेकर झगड़ा शुरू हो गया। पास में खड़े रमेश ने छतर सिंह को समझाया कि तू इससे झगड़ा मत कर तथा इसे जाने दे।

Young man shot for a small reason, know why