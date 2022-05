ACB big news....एसीबी का एसडीएम ऑफिस में धमाका, बाबू को 4000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा

Bribe was sought for renewal of gun license, there was a stir

झालावाड़ Published: May 31, 2022 02:27:26 pm

झालावाड़। झालावाड़ एसीबी टीम ने मंगलवार को जब सरकारी दफ्तरों में लंच की तैयारी चल रही थी, तब एसीबी ने झालावाड़ एसडीएम कार्यालय में धमाका कर दिया और एक कनिष्ठ लिपिक को चार हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों दबोच लिया। कार्रवाई से उपखण्ड कार्यालय में हड़कम्प मच गया।

झालावाड़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानीशंकर मीणा की अगुवाई में रिश्वतघोर के खिलाफ कार्रवाई की गई। एएसपी मीणा ने बताया कि परिवादी शौकत अली निवासी झालावाड़ से उपखण्ड कार्यालय झालावाड़ के कनिष्ठ लिपिक हेमराज नागर को 4000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया।

एसीबी में दिया था परिवाद

परिवादी ने एसीबी को कनिष्ठ लिपिक के रिश्वत मांगने की शिकायत की थी। एसीबी ने शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाया, इसमें घूस मांगने की पुष्टि होने के बाद ट्रैप करने की व्यूचना तय की। परिवादी ने कनिष्ठ लिपिक के रिश्वत लेते ही इशारा करते ही उसे मौके पर ही दबोच लिया। आरोपी से पूछताछ जारी है। उसके घरों की तलाशी की जा रही है।

इन्होंने दिया कार्रवाई को अंजाम

एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा की अगुवाई में गोपाल धाकड़ ,मोहमद आफाक,सूरज मीणा, देवदान सिंह, पवन कुमार,शिवराज आदि शामिल थे।

घूसखोरों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

. एसीबी ने घूसखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की है। अप्रेल में एसीबी ने बकानी के रेंजर मुरली मनोहर शर्मा को पांच हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों ट्रैप कर लिया है। रेंजर एक परिवादी से अवैध खनन करने पर परेशान नहीं करने की ऐवज में पांच हजार रुपए की मंथली देने की मांग कर रहा था।

- फरवरी में झालावाड़ एसीबी ने पंचायत समिति सुनेल की ग्राम पंचायत मगीसपुर और दीवलखेड़ा के ग्राम विकास अधिकारी अजीज मोहम्मद को दस हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ किया गिरफ्तार था। । एसीबी की कार्रवाई जारी है। कार्रवाई के हड़कम्प मच - मई माह में ही झालावाड़ की टीम ने ने कोटा जिले के सांगोद तहसील में पटवारी हल्का लटूरी के धनवीर मीणा उसके दलाल कन्हैयालाल को 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जमीन पैमाइश करवाकर कब्जा दिलवाने के एवज में मांगी थी। पटवारी ने रिश्वत लेकर दलाल को रकम दी थी। भनक लगी उसने रिश्वत की राशि पटवार भवन के पीछे की गली में फेंक दिय था। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। सुकेत में भाजपा के जिला परिषद सदस्य को शराब ठेकेदार से रिश्वत लेते हुए उसके दलाल के साथ गिरफ्तार किया था। पढ़ना जारी रखे

