झालावाड़ में बाढ़ से हालात, कई मकान गिरे, पानी में डूबी रेल की पटरियां, स्टेट हाइवे हुए बंद

Flood Condition in Jhalawar: झालावाड़ जिले में इन दिनों लगातार हो रही बारिश से बाढ़ के हालात ( Flood in Jhalawar ) बन रहे है। शनिवार को भी अलसुबह से ही लगातार बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) का दौर जारी है...