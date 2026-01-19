सरकार जिले में उद्योग लगाएं तो किसानों की माली हालात सुधार सकता है लहसुन

झालावाड़ पिछले दशकों में झालावाड़ जिला कृषि खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृषि फसल विविधता की ओर कृषकों का रुझान बड़ा है। इससे खेती के स्वरूप में धीरे-धीरे परिवर्तन देखने काे मिल रहा है। पहले जहां खाद्यान्न, तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता था। आज यहां व्यापारिक मसाला फसलों का उत्पादन भी हो रहा है। इसका प्रमुख कारण जिले की जलवायु मसाला फसल उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल है। जो इसके उत्पादन एवं क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि कर रही है। लहसुन फसल आर्थिक दृष्टि से कृषकों की स्थिति मजबूत करने में रीड़ की हड्डी साबित हुआ है। जिले में मुख्य रूप से उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत लहसुन, धनिया की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ऐसे में सरकार लहसुन के लिए प्रोसेसिंग इकाई खोलने की घोषणा आगामी बजट में करें तो किसानों को राहत मिल सकती है।