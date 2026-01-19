19 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

सरकार जिले में उद्योग लगाएं तो किसानों की माली हालात सुधार सकता है लहसुन

- मसाला फसल के लिए अनुकूल है जिले की जलवायु

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jan 19, 2026

झालावाड़ पिछले दशकों में झालावाड़ जिला कृषि खाद्यान्न एवं तिलहन उत्पादन तक ही सीमित था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कृषि फसल विविधता की ओर कृषकों का रुझान बड़ा है। इससे खेती के स्वरूप में धीरे-धीरे परिवर्तन देखने काे मिल रहा है। पहले जहां खाद्यान्न, तिलहन फसलों का उत्पादन किया जाता था। आज यहां व्यापारिक मसाला फसलों का उत्पादन भी हो रहा है। इसका प्रमुख कारण जिले की जलवायु मसाला फसल उत्पादन की दृष्टि से अनुकूल है। जो इसके उत्पादन एवं क्षेत्रफल में निरन्तर वृद्धि कर रही है। लहसुन फसल आर्थिक दृष्टि से कृषकों की स्थिति मजबूत करने में रीड़ की हड्डी साबित हुआ है। जिले में मुख्य रूप से उद्यानिकी फसलों के अन्तर्गत लहसुन, धनिया की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ऐसे में सरकार लहसुन के लिए प्रोसेसिंग इकाई खोलने की घोषणा आगामी बजट में करें तो किसानों को राहत मिल सकती है।

इसमें होता है उपयोग-

लहसुन का मुख्य उपयोग मसालों में किया जाता है। लहसुन की कलियां, पेस्ट एवं पाउडर का उपयोग सब्जियों, पापड़, दवाइयां आदि बनाने में किया जाता है। अभी जिले में एक भी प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है। जिले में क्षेत्र व उत्पादकता के आधार पर मंडियों की स्थापना, प्रसंस्करण इकाई में ग्रेडिंग, ग्राइंडिंग, पैकेजिंग आदि की स्थापना हो जाए तो जिले में मसाला आधारित प्रसंस्करण को सशक्त बनाया जा सकेगा।जिले में उत्पादित होने वाले लहसुन की अधिकतर फसल ग्रेडिंग करके बाहर के बाजार में भेजी जाती है। इसमें देश के तमिलनाडू, कर्नाटक, बिहार, उत्तरप्रदेश, असम, दिल्ली तथा राजस्थान के विभिन्न जिलों समेत दिल्ली और वहां से विदेशों मुख्यत: खाड़ी देशों में भी भिजवाया जाता है।

जिले में प्रोसेसिंग यूनिटों की दरकार-

झालावाड़ जिला बड़ी संख्या में लहसुन उत्पादक जिला है। लेकिन यहां से ज्यादातर लहसुन की फसल को बाहर बिक्री के लिए भेजा जाता है। यहां खानपुर व मनोहरथाना मंडियों में वर्ष पर्यन्त लहसुन की आवक होती है। सीजन में लहसुन की बम्पर आवक रहती है। लेकिन यहां लहसुन प्रोडक्ट बनाने की कोई यूनिटें स्थापित नहीं होने से व्यापारी व बड़े किसान दोहरा लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में सरकार को बजट घोषणा में यहां लहसुन प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा करनी चाहिए।

दवाई के रूप में होता है प्रयोग-

किसान हरकचन्द दांगी ने बताया कि लहसुन की खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन रही है। दाम बढ़ने से किसान बपर खेती कर रहे हैं। लहसुन और प्याज नकदी फसल हैं। इनका प्रयोग मसाले के रूप में किया जाता है। लहसुन का प्रयोग पेट संबंधी बीमारियों की दवा बनाने में भी किया जाता है। अक्टूबर में इसकी बुआई कर दी गई है। मार्च अप्रेल में फसल तैयार हो जाती है।

बड़े पैमाने पर बुवाई

जिले में इस बार बड़े पैमाने पर नकदी फसल लहसुन की बुवाई हुई है। जिले में सुनेल, खानपुर, असनावर, झालरापाटन, बकानी, पिड़ावा व भवानीमंडी सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लहसुन की खेती की जा रही है। यहां का लहसुन मध्यप्रदेश समेत देश के कई राज्यों में जाता है।

किसानों को करना होगा ऑनलाइन आवेदन-

इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी किसान इकाई स्थापित कर विभाग को अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उद्यान विभाग की ओर से किसानों को फार्म पैक हाउस, कोल्ड स्टोरेज बनाने पर 50 प्रतिशत, इंटीग्रेटेड पैक हाउस के निर्माण पर सामान्य किसानों को 35 प्रतिशत प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यह सही है कि झालावाड़ जिले की जलवायु लहसुनउत्पादन के लिए अनुकूल है, अगर यहां लहसुन संबंधी यूनिट स्थापित होती है तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सरकार 35 लाख से अधिक का अनुदान देती है।

सुभाष शर्मा, उप निदेशक उद्यान विभाग, झालावाड़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Jan 2026 10:54 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / सरकार जिले में उद्योग लगाएं तो किसानों की माली हालात सुधार सकता है लहसुन

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भांजी से शारीरिक संबंध बनाना चाहता था मामा, जन्म कुंडली में बताया दोष, ज्योतिष बनकर करता था कॉल

Crime
झालावाड़

Jhalawar Crime: भैंसों के तबले में आधी रात को चल रहा था खेल, 25 करोड़ का मिला सामान, पुलिस के भी उड़े होश

MDM, MDM Factory, MDM Factory in Jhalawar, MDM Factory in Rajasthan, Jhalawar MDM Factory, Jhalawar News, Rajasthan News, एमडीएम, एमडीएम फैक्ट्री, एमडीएम फैक्ट्री इन झालावाड़, एमडीएम फैक्ट्री इन राजस्थान, झालावाड़ एमडीएम फैक्ट्री, झालावाड़ न्यूज, राजस्थान न्यूज
झालावाड़

‘मैं चलती रही उम्रभर…पांव के छाले कभी मेरी राह रोक नहीं पाए’, पूर्व CM वसुंधरा राजे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की बेटे दुष्यंत की पदयात्रा

Jhalawar-Padyatra
झालावाड़

राजस्थान पुलिस बेडे़ में नारी शक्ति की भागीदारी दस फीसदी के पार

झालावाड़

Jhalawar: नारकोटिक्स इंस्पेक्टर के साथ मिलकर फर्जी पुलिसकर्मी बनकर धमकाता था दलाल, गिरफ्तार

Jhalawar-Crime
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.