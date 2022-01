Jhalawar Invest Summit...झालावाड़ में बनेगा एथेनॉल, दो राज्यों के किसानों को होगा फायदा

Jhalawar Invest Summit..एथेनॉल उद्योग में 120 करोड़ का होगा निवेश

झालावाड़ Published: January 07, 2022 01:14:21 pm

झालावाड़.Jhalawar Invest Summit.. बिजली और धागा उत्पादन में प्रदेश में अपनी विशेष पहचान रखने वाले झालावाड़ में आने वाले सालों में बायो ईंधन का भी उत्पादन शुरू हो जाएगा। Ethanol will be made in Jhalawar...एथेनॉल का उत्पादन यहां होगा। इससे प्रदेश के हाड़ौती और मध्यप्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों को भी फायदा होगा। क्योंकि एथेनॉल में धान, मक्का, गन्ना आदि फसलों से बनाया जाता है। प्रचुर उत्पादकता को देखते हुए झालावाड़ में एथेनॉल का उद्योग लगाया जाएगा। Jhalawar Invest Summit झालावाड़ इन्वेस्ट समिट 2022 में संभागीय आयुक्त केसी मीणा, जिला कलक्टर हरिमोहन मीणा, एसपी मोनिका सैन और जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक हरिमोहन शर्मा की मौजूदगी में इसका एमओयू हुआ । उद्योग विभाग को मिली प्रोजेक्ट रिपोर्ट एथेनॉय ऑयल के लिए यहां कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके चलते झालावाड़ का चयन किया गया है। मध्यप्रदेश नजदीक होने से वहां से भी कच्चा माल आसानी से यहां लाया जा सकेगा। Ethanol..एथेनॉल उद्योग में 120 करोड़ का निवेश होगा। इस उद्योग से किसानों को भी फायदा होगा।

धानोदी में देखी जमीन



Ethanol...एथेनॉल उद्योग के लिए रीको के वृहद औद्योगिक क्षेत्र धानोदी में जमीन चिह्नित की गई है। इस उद्योग के लिए रीको और कम्पनी के बीच अनुबंध हो गया है। आगामी एक साल में यह उद्योग यहां उत्पादनशील हो जाएगा। इससे सीधे तौर पर सौ से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।

केन्द्र का रोडमैप

केन्द्र सरकार ने पिछले दिनों एथेनॉल ब्लेंडिंग 2020- 2025 के लिए रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री ने एथेनॉल को 21वीं सदी की प्राथमिकता बताया था। पुणे में तीन जगहों पर एथेनॉल ऑयल के वितरण स्टेशनों का पायलेट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। सरकार ने इसी साल मार्च में एथेनॉल को स्टैंडअलोन ईंधन के रूप में इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। सरकार इसे लगातार बढ़ावा दे रही है।

2025 तक 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग लक्ष्य

सरकार ने अगले दो साल में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल ब्लेंडिंग (सम्मिश्रण ) का लक्ष्य रखा है। इससे देश को महंगे तेल आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। इससे पहले सरकार ने 2030 तक इसे हासिल करने का लक्ष्य रखा था, जिसे अब 2025 कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार तेल कंपनियां भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप 20 प्रतिशत एथेनॉल के मिश्रण वाला पेट्रोल बेचेंगी।एथेनॉल इको फ्रेन्डली ईंधन है। एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है, जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाडिय़ों में ईंधन की तरह इस्तेमाल होता है।

किसान के लिए फायदेमंद साबित होगा

एथेनॉल Ethanol का इस्तेमाल बढऩे से किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। एथेनॉल गन्ने, मक्का, धान और कई दूसरी फसलों से बनाया जाता है। धान की पराल का भी एथेनॉय बनाने में काम आता है। पराल जलाने की समस्या भी दूर होगी।

प्रदूषण से भी निजात मिलेगा।

. धानोदी औद्योगिक क्षेत्र में एथेनॉल उद्योग के लिए जमीन चिह्नित की गई है। इस उद्योग में करीब 120 करोड़ का निवेश होगा। कोटा संभाग में एथेनॉल ईंधन बनाने वाला पहला कारखाना होगा। एमके शर्मा, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक रीको झालावाड़

