Jhalawar News,.माता-पिता नेत्रहीन, फीस के पैसे भी नहीं थे, बेटे ने बना दिया विश्व रिकॉर्ड

झालावाड़ Published: January 28, 2022 08:31:55 pm

झालावाड़ । Jhalawar News, जैसे भक्त अपनी साधना से अपने आराध्य को प्रसन्न करते है वैसे ही कलाकार अपनी साधना से अपने ईष्ट को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही कला साधक सरस्वती पुत्र है जिले के डग के संगीतज्ञ Jhalawar Musician Saurabh Soni सौरभ सोनी।

सौरभ सोनी ने 4 जनवरी को 61 वाद्य यंत्र बजाकर Saurabh India Book of Records and Asia Book of Records, इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड एवं एशिया बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। 26 जनवरी को आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह में एशिया बुक ऑफ रिकार्ड एवं इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड में अपना नाम दर्ज कराने का प्रमाण पत्र Jhalawar District Collector Dr. Bharti Dixit जिला कलक्टर झालावाड़ डॉ. भारती दीक्षित ने जिला स्तरीय समारोह में प्रदान किया गया है।

माता-पिता है दृष्टिहीन

सौरभ सोनी का जन्म 10 अक्टूबर 1996 को प्रज्ञाचक्षु संगीतज्ञ एवं कवि अशोक सोनी एवं माता मंजू सोनी के यहां डग कस्बे में हुआ। माता.पिता दोनों के नेत्रहीन होने के कारण उनका बचपन कष्ट पूर्ण रहा। संगीतज्ञ पिता अशोक सोनी ने अपने पुत्र सौरभ को पांच वर्ष की अल्पायु से ही हारमोनियम, ढोलक, मंजरी, मंजीराए बांसुरी जैसे कई वाद्य यंत्र बजाने की शिक्षा देना प्रारम्भ किया। शिष्य ने गुरू को निराश नहीं किया। सौरभ ने दस.दस घंटे वाद्य यंत्र बजाने का अभ्यास कर अपने पिता और परिवार को अपनी काबिलियत साबित कर दी। अशोक सोनी को अपने पुत्र में संगीत की प्रतिभा नजर आई। उन्होंने अपने बेटे को संगीत शिक्षा के लिए झालावाड के राजकीय संगीत विद्यालय में इनका दाखिला करवा दिया। यहां उन्हें गुरू भंवरलाल वर्मा और सुगम संगीत के ज्ञाता भूपेन्द्र सिखरवाल नेे संगीत की शिक्षा दी। उनका अभ्यास, संगीत में रूचि एवं प्रतिभा देखकर संगीत विद्यालय की सेवानिवृत शिक्षिका आशा सक्सेना प्रभावित हुई। आशा सक्सेना को भी सौरभ सोनी जैसे ही लगनशील शिष्य की तलाश थी। उन्होंने सौरभ सोनी को संगीत शिक्षा देने का आग्रह किया।

फीस देने के भी पैसे नहीं थे

सौरभ गुरू की फीस देने में असमर्थ होने के कारण इस आग्रह को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थेए परन्तु जब आशा सक्सेना ने नि:शुल्क शिक्षा देने का पुन: आग्रह कियाए ष्ष्अंधा क्या चाहेए दो आंखेष्ष्। सौरभ सोनी ने तत्काल हामी भर दी।

सफलता की ओर अग्रसर

सौरभ ने मात्र 16 वर्ष की अल्पायु में न सिर्फ संगीत का अभ्यास किया है बल्कि संगीत का प्रसार करने के लिए संगीत शिक्षा देना भी प्रारम्भ कर दिया। प्रतिभाशाली सौरभ को जी राजस्थान के पापुलर शो टैलेन्ट हंट, जिले, प्रांत एवं राष्ट्रीय स्तरीय संगीत कायक्रमों में निर्णायक की भूमिका निभाने का अवसर भी प्राप्त हुआ है।

ठान लिया तो पहुंचे मुकाम पर

सौरभ ने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने में महारत हासिल है को एक यूटूयब पर संगीत वाद्य यंत्र बजाने की वीडियो देखकर पता चला कि 27 प्रकार के वाद्य यंत्र बजाकर यूएई के ईवन जार्ज ने मणिपाल यूनिवसिटी यूएई में वर्ष 2013 में विश्व रिकार्ड बनाया हुआ है। मात्र 27 वाद्य यंत्र बजाकर विश्व रिकार्ड । उससे कहीं अधिक तो वे आसानी से बजा लेते है। उन्होंने अपने बजाए हुए वाद्य यंत्र की गणना की जलतंरग, पेडल मटका, हारमोनियम, जाइलोफ ोन, बेन्जो, तबला, गिटार, तम्बूरा, रावण हत्ता, भपंग सहित 61 वाद्य यंत्र बजाए। इसके बाद उन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड एंव एशिया बुक ऑफ रिकार्डस में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए क्लेम किया। जिसे की स्वीकृति सौरभ सोनी को 4 जनवरी एवं प्रमाण पत्र 25 जनवरी को प्राप्त हुआ है।वर्तमान में झालावाड़ के लेसिया स्कूल में संगीत के शिक्षक के रूप में कार्यरत सौरभ है। उन्होंने न सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश व देश का पूरे एशिया में रिकार्ड बनाकर गौरवान्वित किया।

