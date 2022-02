Jhalawar News,.45 लीटर एक्सपायरी डेट का खाद्य तेल शादी में खपाने की थी तैयारी, नष्ट करवाया

- सीएमएचओ की टीम ने किया जब्त, दूध, खाद्य तेल व मसाले के सैम्पल लिए

झालावाड़ Published: February 02, 2022 07:53:00 pm

झालावाड़ । Jhalawar News, राज्य सरकार के निर्देश पर प्रदेशभर में (War Campaign for the Pure) शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला रखा है। सीएमएचओ की टीम ने बुधवार को एक्सपायरी डेट का 45 लीटर खाद्य तेल बेचने से पहले जब्त कर लिया है। व्यापारी खराब तेल को शादी समारोह में बेचने की तैयारी में था।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झालावाड़ जिले के खानपुर में प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की गई। निरीक्षण दल ने दूध, खाद्य तेल व मसाने के सैम्पल लिए गए। एक्सपायरी डेट की 45 लीटर खाद्य तेल पाया गया, जो जब्त मौके पर ही नष्ट करवाया गया। अन्य सैम्पल जांच के लिए खाद्या सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कोटा प्रयोग शाला में जॉच के लिए भिजवायेगए हैं। कार्यवाही में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी चन्द्रवीर सिंह जादौन, तोल माप अधिकारी दुर्गेश गुर्जर व सहायक बालमुकुन्द अहिता द्वारा की गई। जिन प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही की गई उन्हे कोविड.19 प्रोटोकॉल की पालना करने व साफ. सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए पाबन्द किया गया। जिला कलक्टर डा. भारती दीक्षित के निर्देशन में अभियान चलाया जा रहा है।



अलग-अलग टीमें गठित

मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी डा.साजिद खान बताया कि राज्य सरकार की ओर से अभियान के संचालन के लिए जिला स्तरीय प्रबंधन समितिए जांच दल का गठन किया गया है। निरोगी राजस्थान अभियान तहत मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश राजस्थान सरकार द्वारा दिए गए हैं।

सूचना देने वालों की दी जाएगी 51000 हजार की प्रोत्साहन राशि

सीएमएचओ डा. खान ने बताया कि अभियान की अवधि में मिलावटी खाद्य वस्तुएं बनाने वालों की सूचना देने वालों को सूचना सही पाए जाने पर 51000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि का वितरण जिला कलक्टर के द्वारा फूड टेस्टिंग लैब की सूचना के बाद निष्कर्ष प्रमाणित करते हुए दिया जाएगा। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। यह भी बताया कि मिलावट करने वालो की सूचना स्वास्थ्य विभाग के कंट्रोल रूम नंबर 07432.230009 पर सूचित करें सकते है। जिसमें सूचनाकर्ता का नाम गोपनीय रखा जावेगा।

