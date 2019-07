रिश्ते हुए तार-तार: बेटे ने मां के साथ मिल कर पिता की बेरहमी से की हत्या

मनोहरथाना (झालावाड़).

थाना क्षेत्र के आंवलहेड़ा गांव के माल में जमीन विवाद को लेकर बेटे ने मां के साथ मिलकर पिता को मार डाला ( son kills father for property raisen ) । हत्यारे पुत्र की सूचना पर पुलिस उपअधीक्षक धनफूल मीणा व थानाप्रभारी पुलिस धनराज मीणा जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। तब पुलिस को पता चला कि पत्नी व पुत्र ने ही हत्या की ( wife and son killer in jhalawar ) । पुलिस ने मौका मुआयना कर मृतक की पत्नी व पुत्र को गिरफ्तार कर लिया।

हत्या का मामला दर्ज

शव मनोहरथाना सीएचसी लाया गया जहां रविवार को पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने मृतक के काका रंगलाल लोधा की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज ( murder ) कर जांच शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला

थानाप्रभारी धनराज मीणा ने बताया कि आंवलहेड़ा निवासी मृतक मोहनलाल लोधा (55) की पत्नी पानाबाई एवं पुत्र दीपक उर्फ दीपू ने जमीन विवाद में हत्या की है। मृतक मोहनलाल के पिता बद्रीलाल ने एक वर्ष पूर्व दोनों पोते रामचन्द्र व दीपक के नाम कृषि भूमि का नामान्तरण करवा दिया। उसके बाद से मोहनलाल की पत्नी व पुत्र उसकी देखभाल नहीं करते। वह खेत पर टापरी में रह रहा था। शनिवार को पत्नी पानाबाई व पुत्र दीपक खेत पर बुवाई कर रहे थे, तो मृतक मोहनलाल ने बुवाई करने से मना किया। इसी बात पर पत्नी व बेटे ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। उसे डंडे व लात, घूसों से पीटा और घसीटा जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुत्र दीपक ने पुलिस को फोन कर बुलाया।

पुलिस मौके पर पहुंची तो मोहनलाल मृत मिला। पुलिस ने मौके पर मौजूद मृतक के काका से पूछताछ की तो घटना का पता चला।

