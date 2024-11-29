नशे से दूर रहें, उसके दुष्परिणाम को जानेे और मेहनत कर जीवन में आगे बढ़े

जिला कलक्टर ने कहा कि नशा बेचने वाले हर जगह मिल जाएंगे। वो इसका आदी बनने के लिए आपको मजबूर करेंगे लेकिन आपको ना कहने की आदत डालनी होगी, तभी आप अपने जीवन की सफलताओं को पा सकेंगे अन्यथा नशा आपके जीवन की हर सफलता और मंजिल को नष्ट कर देगा। नशे के दुष्परिणाम को जाने और मेहनत कर जीवन में आगे बढ़े क्योंकि स्थायी सफलता मेहनत से ही अर्जित की जाती है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलाई।