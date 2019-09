राजस्थान : मौसम विभाग के अलर्ट के बाद अचानक यहां बदला मौसम, जमकर हुई मूसलाधार बारिश

IMD Alert for Rain in Rajasthan : राजस्थान में जाते-जाते Monsoon 2019 मेहरबान है। प्रदेश के कई जिलों में IMD के अलर्ट के बाद रविवार को बारिश ( Heavy Rain in Rajasthan ) हुई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में Rajasthan के 14 जिलों में भारी बारिश की संभावना ( Heavy Rain Warning ) जताई है। प्रदेश के Jhalawar, Baran, Jhunjhnunu समेत कई जिलों में Sunday को बारिश हुई।